Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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05.05.2026 15:15:20
Romania's government collapses after Prime Minister Ilie Bolojan loses confidence vote
Prime Minister Ilie Bolojan has been voted out of office by lawmakers. Romania's coalition was driven apart by unpopular austerity measures, with the Social Democrats leaving and moving to oust the PM.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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