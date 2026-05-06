Confidence Aktie

Confidence für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 02:39:19

Romania's government collapses after Prime Minister Ilie Bolojan loses confidence vote

Prime Minister Ilie Bolojan has been voted out of office by lawmakers. Romania's coalition was driven apart by unpopular austerity measures, with the Social Democrats leaving and moving to oust the PM.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Confidence Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten