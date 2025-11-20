ROMCAB SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ROMCAB SA lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 RON. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 RON ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,34 Prozent auf 123,1 Millionen RON aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,5 Millionen RON erwirtschaftet worden.

