Romcarbon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Romcarbon hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65,3 Millionen RON – das entspricht einem Minus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,7 Millionen RON in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at