Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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28.06.2026 17:23:21
Rome celebrates 80 years of Italy's iconic Vespa scooter
Thousands of Vespa riders took to Rome's streets to mark Vespa's 80th birthday. The wasp-waisted scooter became a symbol of Italy's rebirth after World War II.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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