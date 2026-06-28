Iconic Holdings Aktie

Iconic Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: SG1J12885716

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28.06.2026 17:23:21

Rome celebrates 80 years of Italy's iconic Vespa scooter

Thousands of Vespa riders took to Rome's streets to mark Vespa's 80th birthday. The wasp-waisted scooter became a symbol of Italy's rebirth after World War II.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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