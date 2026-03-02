RomReal Invest hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RomReal Invest hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,33 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RomReal Invest -0,340 NOK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,7 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,8 Millionen NOK ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,430 NOK. Im Vorjahr waren -0,480 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,14 Millionen NOK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,13 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at