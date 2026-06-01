RomReal Invest: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RomReal Invest hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RomReal Invest -0,080 NOK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat RomReal Invest im vergangenen Quartal 0,8 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RomReal Invest 0,8 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at