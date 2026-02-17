|
Roopa Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Roopa Industries veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,98 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 307,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 335,4 Millionen INR ausgewiesen.
