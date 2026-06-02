Roopa Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Roopa Industries hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,80 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,510 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 301,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 298,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 INR. Im Vorjahr hatte Roopa Industries 2,57 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Roopa Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at