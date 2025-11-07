Root A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Root A lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 USD gegenüber 1,35 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 387,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Root A einen Umsatz von 305,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at