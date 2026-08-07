Root A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Root A gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Root A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 389,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at