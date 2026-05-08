Root A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Root A äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 393,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at