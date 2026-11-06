Root A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Root A hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,350 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Root A im vergangenen Quartal 381,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Root A 387,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at