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09.11.2026 06:31:29
Rootfruit Scandinavia AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rootfruit Scandinavia AB stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,600 SEK erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Rootfruit Scandinavia AB mit einem Umsatz von insgesamt 171,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 18,07 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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