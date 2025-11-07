Rootfruit Scandinavia AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rootfruit Scandinavia AB ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rootfruit Scandinavia AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,60 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,320 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 145,1 Millionen SEK gegenüber 113,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at