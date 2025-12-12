Roots hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Roots hat am 10.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 71,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

