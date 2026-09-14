Roots stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Roots hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Roots ein Ergebnis je Aktie von -0,110 CAD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,42 Prozent zurück. Hier wurden 49,5 Millionen CAD gegenüber 50,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at