Roots stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Roots hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2024 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,360 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,90 Prozent zurück. Hier wurden 108,2 Millionen CAD gegenüber 111,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,040 CAD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 260,20 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at