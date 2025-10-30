Ropeok Technology Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ropeok Technology Group A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 72,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at