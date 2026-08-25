Ropeok Technology Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ropeok Technology Group A hat am 22.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 39,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 50,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at