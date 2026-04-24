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24.04.2026 06:31:29
Ropeok Technology Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ropeok Technology Group A hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,06 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,140 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 24,2 Millionen CNY gegenüber 20,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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