Ropeok Technology Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ropeok Technology Group A hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,06 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 24,2 Millionen CNY gegenüber 20,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at