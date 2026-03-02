Ropeok Technology Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ropeok Technology Group A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Ropeok Technology Group A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,71 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,540 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 65,62 Prozent auf 10,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Ropeok Technology Group A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,250 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,080 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 154,56 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Ropeok Technology Group A 142,47 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at