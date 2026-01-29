Roper Technolgies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Roper Technolgies hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Roper Technolgies 4,28 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roper Technolgies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,06 Milliarden USD im Vergleich zu 1,88 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 14,20 USD gegenüber 14,35 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 7,90 Milliarden USD gegenüber 7,04 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at