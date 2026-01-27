Roper Technolgies Aktie
WKN: 883563 / ISIN: US7766961061
|
27.01.2026 13:24:44
Roper Technologies Q4 Earnings Fall; Guides Q1, FY26
(RTTNews) - Roper Technologies, Inc. (ROP), on Tuesday, reported lower fourth-quarter net income despite higher revenue and issued an outlook for the first quarter of 2026 and the full year 2026.
For the fourth quarter, net income declined to $428.4 million from $462.3 million in the previous year.
Earnings per share were $3.97 versus $4.28 last year.
Adjusted net income increased to $561 million from $520 million in the previous year.
Adjusted earnings per share were $5.21 versus $4.81 last year.
EBITDA increased to $873 million from $858 million in the previous year.
Adjusted EBITDA jumped to $744 million from $818 million in the same period last year.
Income from operations increased to $588.3 million from $524.7 million in the previous year.
Net revenue increased to $2.06 billion from $1.88 billion in the prior year.
Looking ahead, the company epxcted full year 2026 adjusted earnings per share to range between $21.30 and $21.55.
The revenue growth is anticipated for the full year 2026 to be approximately 8%.
For the first quarter, the company's adjusted earnings per share are expected to be between $4.95 and $5.
In the pre-market trading, Roper Technologies is 2.12% lesser at $400 on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roper Technolgies Inc.
|
27.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
27.01.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Ausblick: Roper Technolgies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: Roper Technolgies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.01.26
|S&P 500-Wert Roper Technolgies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roper Technolgies von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
05.12.25
|S&P 500-Wert Roper Technolgies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roper Technolgies von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
07.11.25
|S&P 500-Wert Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roper Technolgies-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)