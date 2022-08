Rorsted geht 2023: Adidas sucht neuen Chef

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller adidas muss sich einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende Kasper Rorsted und der Aufsichtsrat hätten sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf geeinigt, dass Rorsted 2023 aus seinem Amt ausscheiden werde, teilte der Dax-Konzern überraschend am Montag mit. Der Manager werde bis zur Bestellung eines Nachfolgers das Amt weiterführen.

Die in diesem Jahr bislang schwer gebeutelte Adidas-Aktie weitete ihre Verluste auf die Nachricht hin etwas aus und fiel zuletzt um gut drei Prozent. Adidas hatte wegen Problemen in China sowie einer zu erwartenden schwächeren Konsumlaune in anderen Ländern Ende Juli die Prognosen gesenkt./mis/jha/