RORZE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RORZE hat am 09.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 9,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 34,31 Milliarden JPY, gegenüber 35,17 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,44 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 109,33 JPY beziffert, während im Vorjahr 134,08 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat RORZE 128,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 124,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at