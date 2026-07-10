RORZE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RORZE hat am 09.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 47,34 JPY gegenüber 29,91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 37,21 Milliarden JPY gegenüber 33,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at