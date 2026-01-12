RORZE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RORZE hat am 09.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 37,97 JPY gegenüber 21,86 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RORZE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at