RORZE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RORZE gab am 08.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 43,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RORZE noch ein Gewinn pro Aktie von 32,22 JPY in den Büchern gestanden.

RORZE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at