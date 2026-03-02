|
Roscan Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Roscan Gold hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
