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25.10.2026 17:16:38

Rose-Team stürzt United tiefer in die Krise - Wirtz siegt

MANCHESTER (dpa-AFX) - Englands Rekordmeister Manchester United rutscht in der Premier League immer tiefer in die Krise. Gegen den AFC Bournemouth mit Trainer Marco Rose unterlagen die Red Devils deutlich mit 0:3 (0:2) und stehen nach dem schlechtesten Saisonstart in der Premier League mit nur einem Sieg aus acht Siegen im Tabellenkeller. Für Trainer Michael Carrick wird mit Platz 16 in der Liga und Rang 20 in der Champions League der Druck immer größer. Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde bereits mit Manchester United in Verbindung gebracht.

Sportlich läuft es nicht und auch innerhalb des Teams gibt es Ärger. Carrick ließ gegen die Rose-Mannschaft seinen Kapitän Bruno Fernandes über 90 Minuten auf der Bank. Der Portugiese hatte nach dem 1:4 in der Königsklasse in Como unter der Woche die Taktik vom United-Trainer kritisiert. Eine Reaktion der Mannschaft war auf dem Rasen nicht zu sehen - im Gegenteil. Der Brasilianer Rayan (38. Minute), Marcus Tavernier (43.) und Evanilson (71.) trafen für die Gäste.

Florian Wirtz und der FC Liverpool haben derweil die Siegesserie von Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler beendet. Nach zuletzt vier Liga-Serien hintereinander siegten die Reds mit 2:0 (2:0) und kletterten, einen Zähler hinter Brighton, auf Platz vier. Wirtz sorgte eigentlich für die 1:0-Führung (17.), doch sein Schuss wurde von Pascal Groß abgefälscht und von der Premier League als Eigentor gewertet.

Isak erhöht, Wirtz ausgewechselt

Alexander Isak (21.) traf nach perfekter Vorlage von Bradley Barcola für den zweiten Treffer. Wirtz wurde in der 65. Minute ausgewechselt, kurz zuvor musste der Nationalspieler am Sprunggelenk behandelt werden./tob/DP/he

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