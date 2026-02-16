Rosebank Industries Aktie

Rosebank Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40HZN / ISIN: JE00BSBJ5M88

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 18:11:09

Rosebank Industries vows to keep London listing as it explores $3bn in US deals

Former Melrose boss Simon Peckham wants to continue with the ‘buy, improve, sell’ model as company heads for FTSE 250Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary

mehr Nachrichten