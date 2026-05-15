Rosecliff Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rosecliff Acquisition A hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,54 Prozent auf 4,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at