Rosecliff Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rosecliff Acquisition A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,57 Prozent auf 3,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rosecliff Acquisition A 5,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at