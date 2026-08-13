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13.08.2026 06:31:29
Rosecliff Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rosecliff Acquisition A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,57 Prozent auf 3,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rosecliff Acquisition A 5,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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