26.03.2026 06:31:28

Rosecliff Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rosecliff Acquisition A hat am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rosecliff Acquisition A -0,410 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rosecliff Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,290 USD gegenüber -0,850 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 19,65 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 33,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,58 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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