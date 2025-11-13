Rosecliff Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rosecliff Acquisition A hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,8 Millionen USD – eine Minderung von 53,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at