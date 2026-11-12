Rosecliff Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rosecliff Acquisition A hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,11 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,54 Prozent zurück. Hier wurden 2,9 Millionen USD gegenüber 3,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at