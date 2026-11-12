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12.11.2026 06:31:28
Rosecliff Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rosecliff Acquisition A hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,11 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,54 Prozent zurück. Hier wurden 2,9 Millionen USD gegenüber 3,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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