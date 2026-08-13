Rosecliff Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rosecliff Acquisition hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3,5 Millionen USD, gegenüber 5,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at