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13.08.2026 06:31:29
Rosecliff Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Rosecliff Acquisition hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 3,5 Millionen USD, gegenüber 5,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,57 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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