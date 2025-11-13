Rosecliff Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rosecliff Acquisition hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Rosecliff Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 3,8 Millionen USD, gegenüber 8,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 53,61 Prozent präsentiert.

