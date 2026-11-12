Rosecliff Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rosecliff Acquisition hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,54 Prozent auf 2,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at