Rosecliff Acquisition stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rosecliff Acquisition hat am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rosecliff Acquisition -0,410 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,34 Prozent auf 3,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,6 Millionen USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,290 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Rosecliff Acquisition im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 33,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,65 Millionen USD. Im Vorjahr waren 29,58 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at