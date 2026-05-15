Rosecliff Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rosecliff Acquisition äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at