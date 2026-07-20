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20.07.2026 06:31:29
Roselabs Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Roselabs Finance äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 INR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,050 INR ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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