Rosenbauer Aktie

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WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

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Starkes Auftragspolster 13.11.2026 17:55:00

Rosenbauer-Aktie trotzdem schwach: Gewinnsprung in ersten drei Quartalen

Rosenbauer-Aktie trotzdem schwach: Gewinnsprung in ersten drei Quartalen

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer profitiert von mehr Fahrzeugauslieferungen und vom Geschäft mit vorbeugendem Brandschutz.

In den ersten neun Monaten 2026 drehte das Periodenergebnis mit 16,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum (minus 3,1 Mio.) deutlich ins Plus, wie Rosenbauer am Freitag mitteilte. Die Erlöse stiegen um 2,9 Prozent auf 978,6 Mio. Euro.

Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) in den ersten drei Quartalen um 27 Prozent auf 42,4 Mio. Euro, während sich der Gewinn vor Steuern auf 27,7 Mio. Euro nahezu verdreifachte.

Der Auftragseingang blieb den Angaben zufolge heuer in den ersten neun Monaten mit 1,10 Mrd. (Vorjahresperiode: 1,16 Mrd.) Euro weiter auf hohem Niveau. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 2,45 Mrd. (Vorjahr: 2,43 Mrd.) Euro.

Rosenbauer profitiert von gut gefülltem Auftragspolster

Gut gefüllte Auftragsbestände sowie stabile Lieferketten unterstützten weiterhin Produktion und Auslieferung und bildeten "eine solide Grundlage" für die weitere Geschäftsentwicklung, hieß es zum Ausblick. Gleichzeitig bestünden Unsicherheiten im Hinblick auf öffentliche Investitionsbudgets sowie handelspolitische und geopolitische Entwicklungen.

Für 2026 rechnet der Konzernvorstand mit einem Umsatzwachstum auf rund 1,55 Mrd. Euro, nach 1,43 Mrd. Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn (EBIT) soll sich auf etwa 90 Mio. Euro belaufen und damit über dem Vorjahreswert (84,5 Mio. Euro) liegen.

In Wien fiel die Rosenbauer-Aktie letztlich um 4,9 Prozent auf 58,20 Euro.

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Rosenbauer-Aktie steigt: Umsatz- und Ergebnisplus - Fahrzeugauslieferungen gestiegen
Rosenbauer-Aktie dennoch deutlich tiefer: Umsatz und Gewinn legen deutlich zu
Feuerwehrausrüster Rosenbauer baut Aufsichtsrat um - Aktie letztlich fester

Bildquelle: Rosenbauer

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