Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
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07.08.2026 15:03:04
Rosenbauer erzielte im Halbjahr mehr Umsatz
Der Auftragseingang des Feuerwehrausrüsters befindet sich auf "hohem Niveau". Durch Waldbrände und Konflikte wird es mehr Investitionen in Zivilschutz gebenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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