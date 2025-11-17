Rosenbauer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rosenbauer gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 0,260 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 346,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 306,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at