13.04.2026 06:31:29

Rosenbauer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Rosenbauer lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 5,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rosenbauer noch ein Gewinn pro Aktie von 4,65 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rosenbauer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 478,2 Millionen EUR im Vergleich zu 464,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,96 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,43 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,67 EUR und einen Umsatz von 1,50 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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