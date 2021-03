Rosenbauer liefert Hubrettungsfahrzeuge an rumänische Feuerwehren - Rosenbauer-Aktie tiefer

Feuerwehrausrüster Rosenbauer mit Sitz in Leonding (Bezirk Linz-Land) liefert Hubrettungsbühnen an die rumänische Zivilschutzorganisation IGSU (Inspectoratul Generalpentru Situatii de Urgenta).

Der Rahmenvertrag umfasst bis zu 100 Fahrzeuge und läuft über vier Jahre. Heuer sollen 18 Stück geliefert werden. Das Auftragsvolumen für diese ersten 18 Fahrzeuge beträgt rund 15 Mio. Euro, teilte Rosenbauer auf APA-Anfrage mit.

Die IGSU verteilt die Hubrettungsgeräte an die Berufsfeuerwehren im ganzen Land, berichtete Rosenbauer in einer Presseaussendung am Dienstag. Kurt Wandaller, Leiter der Vertriebsregion Zentral- und Osteuropa, sah in dem Auftrag eine Bestätigung des verstärkten Engagements in osteuropäischen Ländern. Mit der Hubrettungsbühne B45 wird eine Arbeitshöhe von 45 Metern und damit mindestens das 15. Stockwerk eines Hochhauses erreicht, hieß es. Die neuen Geräte werden vielseitig eingesetzt, etwa zur Menschenrettung, zur Brandbekämpfung und bei technischen Arbeiten.

Die Rosenbauer-Aktie gibt in Wien zeitweise um 1,05 Prozent auf 47,00 Euro nach.

(Schluss) inn/ker/phs

APA