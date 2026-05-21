|
21.05.2026 06:31:29
Rosenbauer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rosenbauer hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rosenbauer -0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 303,8 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,6 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!