Rosenbauer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rosenbauer hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rosenbauer -0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 303,8 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at