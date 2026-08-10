Rosenbauer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rosenbauer hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rosenbauer ein Ergebnis je Aktie von -1,940 EUR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 322,1 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at